Доработать скрипт перенаправления WP - Contact Form 7

Всем доброго времени суток.

Интересует доработка JavaScript для плагина WP - Contact Form 7, а именно этот:

[code]﻿document.addEventListener( 'wpcf7mailsent', function( event ) {

if ( '309' == event.detail.contactFormId ) { location = 'http://finishing-touch.gstore.pro/thanks/';}

if ( '315' == event.detail.contactFormId ) { location = 'http://finishing-touch.gstore.pro/thanks/';}

if ( '316' == event.detail.contactFormId ) { location = 'http://finishing-touch.gstore.pro/thanks/';}

}, false );[/code]После заполнения формы на сайте.... пользователя перенаправляет на страницу благодарности по каждой форме.

Что интересует сделать: Допилить данный скрипт под отслеживание ip-адреса пользователя, что-бы при повторной отправке человек попадал на другую страницу.