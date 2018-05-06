Я занимаюсь предоставлением доступа к закрытым аукционным площадкам. Мне важно идентифицировать клиентов, делающих ставки на множестве разных аукционных сайтов через мой логин/пароль. Суть проекта- сделать скрипт/робот перехода с моего сайта на закрытый аукцион по продаже автомобилей. Пользователь регистрируется у меня на сайте (идентифицируется) и далее переходит в раздел, где будут располагаться иконки с наименованиями закрытых аукционов . Кликая на иконку, пользователь переходит на сайт закрытого аукциона с автоматической авторизацией через мой логин/пароль. Далее он самостоятельно делает ставки непосредственно на самом аукционе и моя система должна идентифицировать его действия.