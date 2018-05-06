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Доработать сайт, соц. сеть на движке SocialEngine PHP 4.x
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно немного переделать и доработать социальную сеть на движке SocialEngine PHP 4.x с её уже существующим дизайном.
Имеется новый полностью готовый к работе сайт, на лицензионном движке, со многими основными и "Advanced" плагинами и функциями с открытым кодом и с возможностью делать, переделывать, дополнять всё что угодно. Все устроено блоками.
Имеется стандартная тема, шаблон, в котором нужно будет перестроить расположение блоков, изменить размеры и формы, что проделывается в основном в "page layout".
Стандартных страниц и под каждый плагин много, их все нужно будет переделать, но данная работа по технике не сложная.
Так-же нужно будет добавить в тему несколько своих собственных блоков и функций.
Хотя для кого-то возможно будет проще создать собственную тему, чем переделывать размеры, расположение блоков и дополнять что-то в чужой.
Впоследствии нужно будет оптимизировать работу сайта, полностью его протестировать и сопровождать некоторое время устраняя выявленные впоследствии ошибки.
Важно: Вы должны знать SocialEngine PHP 4.x и Zend Framework.
По отзывам из интернета, многие берутся за подобную работу совершенно не разбираясь в ней но с большим желанием заработать.
При удачно проделанной работе, возможно дальнейшее сотрудничество, так как работы будет много на других подобных проектах.
В будущем так-же возможна постоянная работа по доработке и поддержке проектов. И участие в создании собственного движка.
Желательно что-бы проектом занималась слаженная команда.
Проект желательно разделить на несколько отдельных частей, с оплатой каждой части по факту проделанной работы.
Работу нужно будет начать примерно через 10 дней
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