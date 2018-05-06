Доработать сайт, соц. сеть на движке SocialEngine PHP 4.x

Нужно немного переделать и доработать социальную сеть на движке SocialEngine PHP 4.x с её уже существующим дизайном.

Имеется новый полностью готовый к работе сайт, на лицензионном движке, со многими основными и "Advanced" плагинами и функциями с открытым кодом и с возможностью делать, переделывать, дополнять всё что угодно. Все устроено блоками.

Имеется стандартная тема, шаблон, в котором нужно будет перестроить расположение блоков, изменить размеры и формы, что проделывается в основном в "page layout".

Стандартных страниц и под каждый плагин много, их все нужно будет переделать, но данная работа по технике не сложная.

Так-же нужно будет добавить в тему несколько своих собственных блоков и функций.

Хотя для кого-то возможно будет проще создать собственную тему, чем переделывать размеры, расположение блоков и дополнять что-то в чужой.

Впоследствии нужно будет оптимизировать работу сайта, полностью его протестировать и сопровождать некоторое время устраняя выявленные впоследствии ошибки.

Важно: Вы должны знать SocialEngine PHP 4.x и Zend Framework.

По отзывам из интернета, многие берутся за подобную работу совершенно не разбираясь в ней но с большим желанием заработать.

При удачно проделанной работе, возможно дальнейшее сотрудничество, так как работы будет много на других подобных проектах.

В будущем так-же возможна постоянная работа по доработке и поддержке проектов. И участие в создании собственного движка.

Желательно что-бы проектом занималась слаженная команда.

Проект желательно разделить на несколько отдельных частей, с оплатой каждой части по факту проделанной работы.

Работу нужно будет начать примерно через 10 дней