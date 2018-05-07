Доработать функционал личного кабинета сайта

Есть сайт fond27.ru/

В нет есть личный кабинет.

lk.fond27.ru/

Необходимо доработать новый функционал согласно схеме.

Реализовать необходимо только программную часть продукта, так как версткой уже занимается человек.

Схему и как будет выглядеть сайт – прилагаю.