Доработать функционал личного кабинета сайта

Прикрутить киви и бтц к скрипту. Вот ссылка на скрипт https://codecanyon.net/item/active-super-shop-multivendor-cms/12124432?s_rank=5 Сколько будет стоить?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт fond27.ru/
В нет есть личный кабинет.
Необходимо доработать новый функционал согласно схеме.
Реализовать необходимо только программную часть продукта, так как версткой уже занимается человек.
Схему и как будет выглядеть сайт – прилагаю.
- Похожие заказы
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
есть сайт lezhnyov.ru - находиться на сервере Ubuntu 16.04 (64-bit) недавно начал выбивать ошибку примерно пару часов назад. [i]грузит RAM на 99%[/i] Не удается получить доступ к сайту Сайт 127.0.0.1 не позволяет установить соединение. Попробуйте сделать следующее: Проверьте подключение к Интернету. Проверьте ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- Восстановить доступ к панели управления сайтом. Стандартные процедуры через e-mail и правку в БД параметра не помогают. - Создание табличного формата вывода имеющихся на сайте документов (название, номер, дата, скачать). Все документы в таком же ...Закрыт6 лет назад
Нужно собрать ID пользователей из группы в FBВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт на Codeigniter (система онлайн-обучения сотрудников) По нему необходимо выполнить ряд правок. Обязателен большой опыт работы с Codeigniter. Знание API также будет плюсом. Список правок будет выслан потенциальным исполнителям. Задача достаточно срочная, нужно приступить сегодня-завтра.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно поставить всплывающее окно на сайт html любой готовый вариант 100 рублей + отзывВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
1. список конечных устройств с ценой розничной/оптовой/себстоимостью, остатком на складе, и сборочным листом - ключ - наименование - описание - розничная цена - оптовая цена - себестоимость - остаток на складе (шт.) - сборочный лист (единственная часть в которой я не уверен. если ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
[url=https://docs.google.com/document/d/1QEY70AdkN_0IMC39DxJMuBUD4FOq7K1XE_DQUhzgaFA/edit]https://docs.google.com/document/d/1QEY70AdkN_0IMC39DxJMuBUD4FOq7K1XE_DQUhzgaFA/edit[/url] - ТЗ Необходимо выполнить эти доработки Сколько будет стоить? И сколько времени займет?Закрыт6 лет назад
Вот архив с сайтом: https://yadi.sk/d/hBZzwUfQ3VRUQ8 Его нужно посадить на wordpress Сделать так, чтобы работа корзина, как на оригинале http://рубукет.рф Цена 1500 рублей сделать сегодня оплата по фактуЗакрыт6 лет назад
Слизать сайт с WIX https://www.nvc-visa.com Подключить форму обратной связи Добавить вкладки: ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ и ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ Результат в htmlВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад