Доработка сайта на Word Press: вариативность цвета в карточке товара,

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Здравствуйте! Нужно устранить ошибки в корзине и возможность выбора цвета краски

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Прошу оценить объем работ по деньгам и стоимости.

Если все у нас сложится, будем работать постоянно.

6 лет назад
guest_15256851557036
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад