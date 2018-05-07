Нужно создать скриншот страницы http://phantomjs.org так чтобы можно было указать 1) урл страницы 2) прокси сервер ip:port если второй параметр не задан, то прокси не использовать.
Доработка сайта на Word Press: вариативность цвета в карточке товара,
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Здравствуйте! Нужно устранить ошибки в корзине и возможность выбора цвета краски
https://www.belladonna.com.ua/
Прошу оценить объем работ по деньгам и стоимости.
Если все у нас сложится, будем работать постоянно.
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