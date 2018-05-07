Нужно создать скриншот страницы http://phantomjs.org так чтобы можно было указать 1) урл страницы 2) прокси сервер ip:port если второй параметр не задан, то прокси не использовать.
Парсер видеозаписей из соцсети ВКонтакте для Wordpress
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать парсер видеозаписей из соцсети ВКонтакте с планировщиком заданий (Cron) для Wordpress
полное тз в скайп
Оплата поэтапно либо в конце
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте! Нужно устранить ошибки в корзине и возможность выбора цвета краски https://www.belladonna.com.ua/ Прошу оценить объем работ по деньгам и стоимости. Если все у нас сложится, будем работать постоянно.Закрыт6 лет назад
На сайте литовского посольства в Республике Беларусь (вход на сайт по белорусским айпишникам) ежедневно выбрасывают даты (ссылка на сайт: https://evas2.urm.lt/ru/visit/). Нужен скрипт, который будет оповещать (лучше самостоятельно производить регистрацию) о наличии дат. Есть бесплатный сервис (для ...Закрыт6 лет назад
На сайте есть пару задач 1) Настроить сортировку заказов 2) Сделать выгрузку заказов по дате доставки Ищу человека на длительной сотрудничество Подробнее в скайп - zhukstreetВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
На сайте есть web-push уведомления стороннего сервиса. Необходимо сделать запрос подписки по клику на кнопку подписки (по умолчанию запрос подписки показывается через 5 сек). И сделать трекинг подписок (отправлять запрос на внешний трекер в случае, если пользователь ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Задача 1. Нужно убрать лишнее из моего готового шаблона bootstrap а так же нужно будет до верстать нужные мне формочки в которых должна будет отображаться информация с другово сайта 2. Сверстать готовый Html шаблон под Cms NetCatВеб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт [url=http://lk.fond27.ru/]fond27.ru/[/url] В нет есть личный кабинет. [url=http://lk.fond27.ru/]lk.fond27.ru/[/url] Необходимо доработать новый функционал согласно схеме. Реализовать необходимо только программную часть продукта, так как версткой уже занимается человек. Схему и как будет выглядеть сайт – прилагаю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Прикрутить киви и бтц к скрипту. Вот ссылка на скрипт https://codecanyon.net/item/active-super-shop-multivendor-cms/12124432?s_rank=5 Сколько будет стоить?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
есть сайт lezhnyov.ru - находиться на сервере Ubuntu 16.04 (64-bit) недавно начал выбивать ошибку примерно пару часов назад. [i]грузит RAM на 99%[/i] Не удается получить доступ к сайту Сайт 127.0.0.1 не позволяет установить соединение. Попробуйте сделать следующее: Проверьте подключение к Интернету. Проверьте ...Закрыт6 лет назад
- Восстановить доступ к панели управления сайтом. Стандартные процедуры через e-mail и правку в БД параметра не помогают. - Создание табличного формата вывода имеющихся на сайте документов (название, номер, дата, скачать). Все документы в таком же ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад