Парсер видеозаписей из соцсети ВКонтакте для Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Нужно разработать парсер видеозаписей из соцсети ВКонтакте с планировщиком заданий (Cron) для Wordpress 

полное тз в скайп

Оплата поэтапно либо в конце

WordPress
6 лет назад
natalishka09
28 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад