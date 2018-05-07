Требуется внести правки на сайт и разработать новые разделы. ссылка на сайт: [url=https://www.twocapitals.com/]https://www.twocapitals.com[/url] Примерное техническое задание в приложении.
Оценить сроки и стоимость разработки проекта по ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Есть подробное тех.задание на разработку большого проекта, похожего по функционалу на beregifiguru.ru
Нужно изучить ТЗ, предложить варианты реализации, примерные сроки и стоимость (с прицелом на дальнейшее сотрудничество по разработке, если ваша оценка и комментарии будут наиболее интересные)
Верстка в основном готова (сайт на WP), необходимо "вдохнуть жизнь" в макеты (программирование, скорее всего на PHP, JS, AJAX, или что-то другое)
Займет 30-40 минут вашего времени.
Оплата по факту на WMR, или ЯД (либо БС)
Оставляйте skype если его нет в профиле.
Спасибо.
P.S. добавляйте, пожалуйста, в ответ строку "не бот", если отвечаете шаблонами, чтобы я не терял время на роботов )
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