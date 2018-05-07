Оценить сроки и стоимость разработки проекта по ТЗ

Здравствуйте.

Есть подробное тех.задание на разработку большого проекта, похожего по функционалу на beregifiguru.ru

Нужно изучить ТЗ, предложить варианты реализации, примерные сроки и стоимость (с прицелом на дальнейшее сотрудничество по разработке, если ваша оценка и комментарии будут наиболее интересные)

Верстка в основном готова (сайт на WP), необходимо "вдохнуть жизнь" в макеты (программирование, скорее всего на PHP, JS, AJAX, или что-то другое)

Займет 30-40 минут вашего времени.

Оплата по факту на WMR, или ЯД (либо БС)

Оставляйте skype если его нет в профиле.

Спасибо.

P.S. добавляйте, пожалуйста, в ответ строку "не бот", если отвечаете шаблонами, чтобы я не терял время на роботов )