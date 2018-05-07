Оценить сроки и стоимость разработки проекта по ТЗ

$10
Веб-программированиеЗакрытнет заявок138 просмотров
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Здравствуйте.   

Есть подробное тех.задание на разработку большого проекта, похожего по функционалу на beregifiguru.ru 

Нужно изучить ТЗ, предложить варианты реализации, примерные сроки и стоимость (с прицелом на дальнейшее сотрудничество по разработке, если ваша оценка и комментарии будут наиболее интересные)  

Верстка в основном готова (сайт на WP), необходимо "вдохнуть жизнь" в макеты (программирование, скорее всего на PHP, JS, AJAX, или что-то другое)   

Займет 30-40 минут вашего времени. 

Оплата  по факту на WMR, или ЯД (либо БС)   

Оставляйте skype если его нет в профиле.   

Спасибо.   

P.S. добавляйте, пожалуйста, в ответ строку "не бот", если отвечаете шаблонами, чтобы я не терял время на роботов )

6 лет назад
davgarik
Игорь 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад