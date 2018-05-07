Вывод модуля ocFilter Opencart на главную страницу сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки276 просмотров
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Необходимо вывести  ocFilter Opencart на главную страницу сайта с переходом на созданную страницу со всем товаром магазина.

OpenCart
6 лет назад
Mailady
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
4 дня назад