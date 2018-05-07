Нужно создать скриншот страницы http://phantomjs.org так чтобы можно было указать 1) урл страницы 2) прокси сервер ip:port если второй параметр не задан, то прокси не использовать.
Вывод модуля ocFilter Opencart на главную страницу сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо вывести ocFilter Opencart на главную страницу сайта с переходом на созданную страницу со всем товаром магазина.
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