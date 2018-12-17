Доделать сайт юридических услуг на bootstrap

Веб-программированиеЗавершен11 заявок207 просмотров
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Добрый день! Сайт юридических услуг - готовность 20% (bootstrap). Необходимо закончить работу с дальнейшей поддержкой. 

Bootstrap
6 лет назад
Arni80
Андрей 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$300
31 день
Работа выполнена качественно и с учетом всех замечаний. Срок был немного затянут. В остальном рекомендую.
Всё отл