Доделать сайт юридических услуг на bootstrap

Сайт на Opencart 2 еле работает, скорее всего связано с некорректной структурой и огромным числом подрубрик, но могут быть и другие варианты. Пример: https://tools.pingdom.com/#!/TC1Vp/http://shop.moytop.com/modelnye-chekhly-avtolider/ Нужно сделать, чтобы все летало мгновенно как в демо-шаблоне, неважно сколько товаров ...
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Добрый день! Сайт юридических услуг - готовность 20% (bootstrap). Необходимо закончить работу с дальнейшей поддержкой.
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