SSL/TLS Handshake на Erlang для WebSocket на JavaScript

Сделать кроссбраузерный echo-сервер с рукопожатием без использования Cowboy, Yaws и т.п.

Условия:

Клиент:

JavaScript в HTML-файле (прилагается)

Сервер:

https на чистом Erlang/OTP

key+cert+ca – три файла используются для ssl

В wss.html устанавливается соединение с echo.websocket.org и то, что отправляется через форму ввода двух полей, возвращается обратно, с выводом на экран.

Нужно сделать серверную часть такого примера на чистом Erlang с реализацией в одном файле, используя только встроенные функции и OTP.

Схема:

1) Сервер в режиме прослушивания принимает запрос клиента из браузера.

2) Осуществляет рукопожатие

3) Принимает данные из формы ввода

4) Отправляет данные обратно

Оплата поэтапно или в конце.