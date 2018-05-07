SSL/TLS Handshake на Erlang для WebSocket на JavaScript

Веб-программированиеЗакрытнет заявок119 просмотров
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Сделать кроссбраузерный echo-сервер с рукопожатием без использования Cowboy, Yaws и т.п. 

Условия: 

    Клиент: 

        JavaScript в HTML-файле (прилагается) 

   Сервер: 

        https на чистом Erlang/OTP 

        key+cert+ca – три файла используются для ssl 

В wss.html устанавливается соединение с echo.websocket.org и то, что отправляется через форму ввода двух полей, возвращается обратно, с выводом на экран. 

Нужно сделать серверную часть такого примера на чистом Erlang с реализацией в одном файле, используя только встроенные функции и OTP. 

Схема: 

1) Сервер в режиме прослушивания принимает запрос клиента из браузера. 

2) Осуществляет рукопожатие 

3) Принимает данные из формы ввода 

4) Отправляет данные обратно 

Оплата поэтапно или в конце.

Javascript
6 лет назад
maxiquelele
Максим 
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад