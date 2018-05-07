Сайт на Opencart 2 еле работает, скорее всего связано с некорректной структурой и огромным числом подрубрик, но могут быть и другие варианты. Пример: https://tools.pingdom.com/#!/TC1Vp/http://shop.moytop.com/modelnye-chekhly-avtolider/ Нужно сделать, чтобы все летало мгновенно как в демо-шаблоне, неважно сколько товаров ...
SSL/TLS Handshake на Erlang для WebSocket на JavaScript
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать кроссбраузерный echo-сервер с рукопожатием без использования Cowboy, Yaws и т.п.
Условия:
Клиент:
JavaScript в HTML-файле (прилагается)
Сервер:
https на чистом Erlang/OTP
key+cert+ca – три файла используются для ssl
В wss.html устанавливается соединение с echo.websocket.org и то, что отправляется через форму ввода двух полей, возвращается обратно, с выводом на экран.
Нужно сделать серверную часть такого примера на чистом Erlang с реализацией в одном файле, используя только встроенные функции и OTP.
Схема:
1) Сервер в режиме прослушивания принимает запрос клиента из браузера.
2) Осуществляет рукопожатие
3) Принимает данные из формы ввода
4) Отправляет данные обратно
Оплата поэтапно или в конце.
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