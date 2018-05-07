Доработка портала на ruby on rails версия 2.5

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка178 просмотров
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Требуется внести правки на сайт и разработать новые разделы. 

Ссылка на сайт: www.twocapitals.com 

Примерное техническое задание в приложении. 

Пишите Вашу стоимость, сроки, скайп.

6 лет назад
Maximum1988
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад