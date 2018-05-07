Сделать Dashboard показателей сайтов

Сайт на Opencart 2 еле работает, скорее всего связано с некорректной структурой и огромным числом подрубрик, но могут быть и другие варианты. Пример: https://tools.pingdom.com/#!/TC1Vp/http://shop.moytop.com/modelnye-chekhly-avtolider/ Нужно сделать, чтобы все летало мгновенно как в демо-шаблоне, неважно сколько товаров ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Дашборд необходим для автоматизации сбора аналитических данных по сайтам. Методы реализации могут быть разными, вот 2 статьи с хабра: https://habr.com/company/xakep/blog/225249/ и https://habr.com/post/232767/.
Данный дашборд будет мониториться как через веб-браузер, так и выводиться в режиме онлайн по тв.
Данные будут тянуться из разных АПИ: Yandex Metrika, Keitaro TDS, Google Analytics, Google Adsense, РСЯ.Будем делать по-этапно, сначала надо будет выводить основные метрики, затем добавлять и усложнять систему.
Дашборд нужно реализовать почти без программирования используя готовые решения (смотрите статьи по ссылкам выше).
Срок реализации – 1-2 дня.
После первой итерации нужно по 8 сайтам выводить:
1> количество посетителей (визиты) [Метрика]
2> глубина просмотров [Метрика]
3> время на сайте [Метрика]
4> доход [justclick, e-autopay, adsense, РСЯ]
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
Создать дополнительную страницу на сайт. Сайт php на самописной админке. Страница будет на подобии http://3390017.ru/parkovochnoe-oborudovanie-ap-pro/ , только не с оборудованием, а с фотографиями. Боковое меню, данной страницы, будет содержать разные разделы фото. Когда страница будет готова нужно ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно разработать парсер видеозаписей из соцсети ВКонтакте с планировщиком заданий (Cron) для Wordpress полное тз в Скайпе Работаем без аванса, (бывали не приятные случаи)Закрыт6 лет назад
Есть сайт на WP, на главной верхний блок содержит видео, а не статичную картинку. Сейчас сайт грузится очень медленно, нужно выявить причину и исправитьЗавершен6 лет назад
Требуется программная разработка сайта на Opencart. Функционал: фильтры и поиск по сайту, корзина, накопление бонусов и оплата ими, подключение агрегаторов оплаты, личный кабинет, любимые товары, перелинковка между товарами-новинками и просмотренными товарами, товары со скидкой, рейтинговая система ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Сайт юридических услуг - готовность 20% ([u][b]bootstrap[/b][/u]). Необходимо закончить работу с дальнейшей поддержкой.Завершен5 лет назад
Требуется внести правки на сайт и разработать новые разделы. Ссылка на сайт: www.twocapitals.com Примерное техническое задание в приложении. Пишите Вашу стоимость, сроки, скайп.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Сделать кроссбраузерный echo-сервер с рукопожатием без использования Cowboy, Yaws и т.п. Условия: Клиент: JavaScript в HTML-файле (прилагается) Сервер: https на чистом Erlang/OTP key+cert+ca – три файла ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
[list][*]Разобраться как на этом шаблоне создавать профили пользователей с логином и паролем, добавить форму регистрации.[*]Оформить главную страницу по нашим материалам[*]Сделать на сайте Галерею[*]Разобраться как закреплять темы[/list] Установленный шаблон: Disputo Его демо: http://forumix.egemenerd.com/login/Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно программист на доработку wp сайта , задачи мелкие и постоянные .Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад