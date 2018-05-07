Сделать Dashboard показателей сайтов

Дашборд необходим для автоматизации сбора аналитических данных по сайтам. Методы реализации могут быть разными, вот 2 статьи с хабра: https://habr.com/company/xakep/blog/225249/ и https://habr.com/post/232767/.

Данный дашборд будет мониториться как через веб-браузер, так и выводиться в режиме онлайн по тв.

Данные будут тянуться из разных АПИ: Yandex Metrika, Keitaro TDS, Google Analytics, Google Adsense, РСЯ.Будем делать по-этапно, сначала надо будет выводить основные метрики, затем добавлять и усложнять систему.

Дашборд нужно реализовать почти без программирования используя готовые решения (смотрите статьи по ссылкам выше).

Срок реализации – 1-2 дня.

После первой итерации нужно по 8 сайтам выводить:

1> количество посетителей (визиты) [Метрика]

2> глубина просмотров [Метрика]

3> время на сайте [Метрика]

4> доход [justclick, e-autopay, adsense, РСЯ]