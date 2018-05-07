Создание адаптивной формы обратной связи + PHP

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки197 просмотров
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Нужно сделать удобную кнопку обратной связи адаптированную под мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и основные веб браузеры, плюс нужен корректный PHP обработчик, чтобы своевременно отправлялось и доставлялось на почту. 

Cайт на wordpress, ссылка на страницу с примерной кнопкой заказа  https://students-24.ru/uchyot-analiz-i-audit-vneshneekonomicheskoj-deyatelnosti/

Краткое описание требований к кнопке: 

- при нажатии на кнопку, ниже открываются два поля, т.е. на этой же странице (не в модальном окне) 

- поля имеют названия 1. Имя  2. Электронная почта  + кнопка отправить 

- после нажатия на кнопку "отправить" в этом же окне формы (не покидая страницу) отображается надпись "Запрос успешно отправлен!" 

- кнопка должна быть читаемой, удобной для открытия с телефона, смартфона, планшета, чтобы пользователь сразу видел куда вводить данные, а не искал эту форму по всей странице 

- по CSS не критично, на ваш выбор, если что, я сам потом настрою как нужно 

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PHP
6 лет назад
webfrelancer
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад