Необходимо сделать небольшие доработки по сайту на Ucoz

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки174 просмотра
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Есть сайт http://kanctovary777.com.ua/ сайт на UCOZ его планируем раскручивать, а оптимизацию сделать не можем , 

в прикрепленном файле список задач что необходимо сделать. жду ваших адекватных предложений

6 лет назад
astudio
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад