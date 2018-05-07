Создание сайта на базе гугла

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Создание сайта на базе гугла

Добрый день, 

Ищу "мастера" который готов будет по средствам скайп показать и вместе создать сайт через гугл. Тематика – квест комната, одна страница по факту. И возможность встроенной фотогалерии. Привязка сайта к гуглу поиску и фейсбук пикселя. Перенос домена. 

Все онлайн по скайпу делаем. 

Оплата 7 евро / час. 

Прошу отзываться уверенных в своем опыте мастеров. 

Буду рад сотрудничеству!

6 лет назад
nolben
35 летБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 года назад