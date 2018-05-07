Создание сайта на базе гугла

Дашборд необходим для автоматизации сбора аналитических данных по сайтам. Методы реализации могут быть разными, вот 2 статьи с хабра: [url=https://habr.com/company/xakep/blog/225249/]https://habr.com/company/xakep/blog/225249/[/url] и [url=https://habr.com/post/232767/]https://habr.com/post/232767/[/url]. Данный дашборд будет мониториться как через веб-браузер, так и выводиться в режиме онлайн по ...