Создание сайта на базе гугла

Создать дополнительную страницу на сайт. Сайт php на самописной админке. Страница будет на подобии http://3390017.ru/parkovochnoe-oborudovanie-ap-pro/ , только не с оборудованием, а с фотографиями. Боковое меню, данной страницы, будет содержать разные разделы фото. Когда страница будет готова нужно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Ищу "мастера" который готов будет по средствам скайп показать и вместе создать сайт через гугл. Тематика – квест комната, одна страница по факту. И возможность встроенной фотогалерии. Привязка сайта к гуглу поиску и фейсбук пикселя. Перенос домена.
Все онлайн по скайпу делаем.
Оплата 7 евро / час.
Прошу отзываться уверенных в своем опыте мастеров.
Буду рад сотрудничеству!
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