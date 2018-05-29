Парсинг нескольких интернет-магазинов с адаптацией данных для prom.ua

Веб-программированиеЗавершен8 заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется осуществить парсинг ряда интернет-магазинов медицинской тематики.

Данные нужны в готовом для выгрузки в магазин на пром.уа виде.

6 лет назад
sly_doc
43 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$63
3 дня
Работа выполнена качественно. Доволен, что не оставался с мелкими нюансами и проблемами наедине - все вопросы решались исполнителем.
Было приятно сотрудничать с Вячеславом. Вежливое общение, детальное ТЗ и незамедлительная оплата. Несмотря на небольшие нюансы с моей стороны, Вячеслав отнесся с пониманием. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Создать дополнительную страницу на сайт

    Создать дополнительную страницу на сайт. Сайт php на самописной админке. Страница будет на подобии http://3390017.ru/parkovochnoe-oborudovanie-ap-pro/ , только не с оборудованием, а с фотографиями. Боковое меню, данной страницы, будет содержать разные разделы фото.  Когда страница будет готова нужно ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Доработка интернет-магазина на Prestashop 1.6

    Ищем специалиста по работе с Prestashop. Возможно выполнение части работы, однако предпочтение будет более универсальному специалисту.  Что нужно сделать:  1. Разработка мобильной версии веб-сайта  2. Администрирование веб-сайта на основе PrestaShop  3. Разработка / установка / настройка модулей для Prestashop  4. ...

    Prestashop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать сайт на modx revo

    $160

    Всем привет. Есть сделанный и натянутый на 70% сайт на рево.  Надо  1. Доверстать и натянуть 2 страницы 2. Донастроить, убрать мелкие косяки.  Во вложении тех задание. Там есть ссылка на превью и технический домен  По форме оплаты – только ...

    MODX
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Интернет-магазин

    $35

    Есть интернет-магазин (тестовая площадка iqstudio.pro) из которого нужно сделать площадку для сдачи в аренду оборудования.  Все плагины типа "easy booking" работают таким образом, что клиент вынужден указывать дату и время начала/конца аренды для каждого товара. Это ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сайта на базе гугла

    [url=https://www.fl.ru/projects/3673995/sozdanie-sayta-na-baze-gugla.html]Создание сайта на базе гугла[/url] Добрый день,  Ищу "мастера" который готов будет по средствам скайп показать и вместе создать сайт через гугл. Тематика – квест комната, одна страница по факту. И возможность встроенной фотогалерии. Привязка сайта к ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание адаптивной формы обратной связи + PHP

    Нужно сделать удобную кнопку обратной связи адаптированную под мобильные телефоны, смартфоны, планшеты и основные веб браузеры, плюс нужен корректный PHP обработчик, чтобы своевременно отправлялось и доставлялось на почту.  Cайт на wordpress, ссылка на страницу с примерной ...

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо сделать небольшие доработки по сайту на Ucoz

    Есть сайт http://kanctovary777.com.ua/ сайт на UCOZ его планируем раскручивать, а оптимизацию сделать не можем ,  в прикрепленном файле список задач что необходимо сделать. жду ваших адекватных предложений

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать Dashboard показателей сайтов

    Дашборд необходим для автоматизации сбора аналитических данных по сайтам. Методы реализации могут быть разными, вот 2 статьи с хабра: [url=https://habr.com/company/xakep/blog/225249/]https://habr.com/company/xakep/blog/225249/[/url] и [url=https://habr.com/post/232767/]https://habr.com/post/232767/[/url].  Данный дашборд будет мониториться как через веб-браузер, так и выводиться в режиме онлайн по ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсер видеозаписей из соцсети ВКонтакте для Wordpress

    Нужно разработать парсер видеозаписей из соцсети ВКонтакте с планировщиком заданий (Cron) для Wordpress  полное тз в Скайпе  Работаем без аванса, (бывали не приятные случаи)

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Оптимизировать скорость работы сайта, сейчас очень медленно грузится

    Есть сайт на WP, на главной верхний блок содержит видео, а не статичную картинку. Сейчас сайт грузится очень медленно, нужно выявить причину и исправить

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад