Инстаграм парсер

Задача пока не сформирована до конца, но смысл опишу, ибо уже есть такое в миру... Вопрос в том, чтобы привести работу движка Wordpress и темы, включенной на нём, в режим работы загрузки страниц и их содержимого ...
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Нужно сделать парсер фоток с инстаграма, было бу круто через sandmode но к нем не дождатся доступа, по этому нужны опытные люди в данном деле, жду заявок, связь с помощь. скайп
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