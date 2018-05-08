Починить тикеты, почистить код исправить ошибки

$15
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Такая проблема при удалении мусорного кода тикеты перестают всплывать 

и во время загрузки сайта много ошибок всплывает 

Нужно исправить все ошибки и почистить код от мусора

6 лет назад
vitalij_savelev
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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