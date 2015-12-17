vitalij_savelev

$15
Такая проблема при удалении мусорного кода тикеты перестают всплывать и во время загрузки сайта много ошибок всплывает Нужно исправить все ошибки и почистить код от мусора
Веб-программирование3 заявки
Закрыт
6 лет назад
Такая проблема при удалении мусорного кода тикеты перестают всплывать и во время загрузки сайта много ошибок всплывает Нужно исправить все ошибки и почистить код от мусора
- Приложение для клиента (заказ такси) - Приложение для водителей - Бэкофис диспетчера Платформы: * iOS (iPhone) * Android Функционал приложения для клиента 1.Отображение машин на карте. 2. Создание и отмена заказа. 3. Расчт стоимости поездки из ПО. 4. Push уведомления. 5.Автоподсказки по улицам и пунктам ...
сделать рип сайта на dle и немного изменить дизайн