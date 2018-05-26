Доработки в PrestaShop 1.6

Prestashop 1.6

https://www.tea-express.ru/

1. Донастроить корзину. Не должны отображаться способы оплаты для клиента, по умолчанию выбирается "Оплата наличными при получении". Так и работало, пока не поставили модуль яндекса для приёма через Яндекс.Кассу

http://prntscr.com/jf8s2i - вот так должно быть в корзине

2. Оплата онлайн через яндекс - уже установлен модуль, на стороне яндекса всё включено. Нужно настроить такие моменты:

2.1 Оплата возможна лишь для заказов, которым присвоен отдельный статус.

2.2 На странице заказов в ЛК (для зареганых) и на странице отслеживания статусов (для не зареганых), напротив заказа, если в п. 2.1 был установлен нужный статус, появляется кнопка Яндекса для оплата, при нажатии на которую перебрасывает на оплату заказа.

3. Вернемся к корзине. При вводе информация в поля выводится сообщение, что нужно ввести во все поля. Нужно указывать только те поля в сообщении, где инфа не введена.

http://prntscr.com/jf8tqi

Нужно более грамотно сообщать об ошибке. На скрине подробно расписано.

4. Карточка товара. Внизу блок "В этой категории столько-то товар(а,ов)"

https://www.tea-express.ru/steklyannye-chajniki/208-steklyannyj-chajnik-roza.html

http://prntscr.com/jf8vv6 - здесь наглядно.

Тут должно отрабатываться условие: ЕСЛИ товар весовой (в настройках товара указано, что оплата за грамм и т.п.), то выводится "Х руб. за У гр.", если товар штучный, как чайники на примере, то просто выводится цена, без "per item"

С весовым товаром сейчас - норм работает, с чайниками - неправильно.