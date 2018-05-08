Программирование сайта на Joomla

Необходимо выполнить всё что в техническом задании + обновить Joomla 3.5 до новой версии, если она стабильная!

Жду предложения, с краткой информацией о том как будет выполняться тех. задание. Это нужно для того что бы понимать что Вы компетентны в данных задачах и можете их выполнить.