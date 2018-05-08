Рестайлинг сайта

$160
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Сайт написан на NetCad

адрес: http://demo.cobra-tuning.ru/

Нужен рестайлинг и частичное изменение функционала сайта:

1. Добавить тексты и изображение на главную страницу

2. Небольшие правки по каталогу

Есть четкое тз и отрисован дизайн, нужна только верстка

6 лет назад
marketorg16
44 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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