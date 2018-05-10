Доработка сайта: cyber-duel.com (node.js)

Сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.8. Нужно переделать вывод продуктов в каталоге как показано на скриншоте (приложил к проекту). Имеются все макеты в PDF. Наш сайт рабочий, уже наполнен информацией. Опишу так же здесь текстом что нужно ...