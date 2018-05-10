Доработка сайта: cyber-duel.com (node.js)

Prestashop 1.6 https://www.tea-express.ru/ 1. Донастроить корзину. Не должны отображаться способы оплаты для клиента, по умолчанию выбирается "Оплата наличными при получении". Так и работало, пока не поставили модуль яндекса для приёма через Яндекс.Кассу http://prntscr.com/jf8s2i - вот так должно быть ...
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