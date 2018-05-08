Убрать из чеков НДС 16%

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка215 просмотров
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Здравствуйте. 

В общем на днях настроили битрикс на вывод чеков прям после оплаты. ПО идее без сервисов сторонних. Просто на сайте в битриксе стандартный модуль Яндекс Касса, и модуль Битрикс Чеки, там подключена касса которая подключена к компу, и если на сайте приходит заказ он сразу печатает чек и отправляет клиету на почту, НО с ндс, чек во вложении. А нам нужно без НДС, и на какой стороне это исправит я понять немогу, программист не отвечает, видимо в отпуске. 

КОнтур которые по кассе ответсвенны ответили так:  

в битрикс.кассах нет поддержки вашего офд (оператор фиксальных чеков) 

а если не выбирать офд, то недоступа настройка ндс" 

Если что дам доступ на сайт и на комп тимвивер к которому подключена касса 

и меня бухгалтера ещё просят возврат чека как то сделать, скинули фотки во вложении, тоже нужна с этим помощь

6 лет назад
bugdenes
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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