Убрать из чеков НДС 16%

Здравствуйте.

В общем на днях настроили битрикс на вывод чеков прям после оплаты. ПО идее без сервисов сторонних. Просто на сайте в битриксе стандартный модуль Яндекс Касса, и модуль Битрикс Чеки, там подключена касса которая подключена к компу, и если на сайте приходит заказ он сразу печатает чек и отправляет клиету на почту, НО с ндс, чек во вложении. А нам нужно без НДС, и на какой стороне это исправит я понять немогу, программист не отвечает, видимо в отпуске.

КОнтур которые по кассе ответсвенны ответили так:

"

в битрикс.кассах нет поддержки вашего офд (оператор фиксальных чеков)

а если не выбирать офд, то недоступа настройка ндс"

Если что дам доступ на сайт и на комп тимвивер к которому подключена касса

и меня бухгалтера ещё просят возврат чека как то сделать, скинули фотки во вложении, тоже нужна с этим помощь