Скопировать сайт

Наткнулся полгода назад на такую ситуацию, что наш сайт, который мы старательно делали, скопировали конкуренты, причем прямо с функционалом, это был сверстанный лендосайт на самописной админке, я очень поразился, потому что функционал был специфичный не только формы для связи, но и другие функции перенесли, может даже админку. Возможно ли такое с внешней стороны если не брать в расчет вариант, что это сделали те кому давали доступы и на платформах вроде opencart или wordpress?

Если да, то я ищу человека который бы скопировал интернет магазин на опенкарте). Пишите ответ и скайп. Спасибо