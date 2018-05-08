Скопировать сайт

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок198 просмотров
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Наткнулся полгода назад на такую ситуацию, что наш сайт, который мы старательно делали, скопировали конкуренты, причем прямо с функционалом, это был сверстанный лендосайт на самописной админке, я очень поразился, потому что функционал был специфичный не только формы для связи, но и другие функции перенесли, может даже админку. Возможно ли такое с внешней стороны если не брать в расчет вариант, что это сделали те кому давали доступы и на платформах вроде opencart или wordpress?  

Если да, то я ищу человека который бы скопировал интернет магазин на опенкарте). Пишите ответ и скайп. Спасибо

6 лет назад
developerw
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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