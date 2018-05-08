Скопировать сайт

Доработка, отладка и запуск вебсокетов сайт: cyber-duel.com на node.js
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наткнулся полгода назад на такую ситуацию, что наш сайт, который мы старательно делали, скопировали конкуренты, причем прямо с функционалом, это был сверстанный лендосайт на самописной админке, я очень поразился, потому что функционал был специфичный не только формы для связи, но и другие функции перенесли, может даже админку. Возможно ли такое с внешней стороны если не брать в расчет вариант, что это сделали те кому давали доступы и на платформах вроде opencart или wordpress?
Если да, то я ищу человека который бы скопировал интернет магазин на опенкарте). Пишите ответ и скайп. Спасибо
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть открытый проект по аутентификации nuxt.js через rest сервер (в данном случае django). https://github.com/RafiZz/nuxt-drf-frontend При попытке его запустить npm install, npm run dev возникает ошибка - не хватает какого то модуля. Нужно разобраться в чем дело (зависимости и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Стоит модуль My City Selector MOD Можно через него - можно через другие. Надо сделать поддомены по городам ( не создавая новый сайт с отдельной базой ) Интересует сумма и сроки СпасибоЗакрыт6 лет назад
Интересует установка-настройка покупного шаблона на вордпрессе для сайта фотографа, частичное его заполнение + урок по шаблону для меня,чтобы я мог потом сам все менять. Опыт администрирования сайтов есть, но на джумле, с вордпресом не сталкивался. В ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $120
Сделать копию сайта без контента с небольшими изменениями, поменять местоположение нескольких блоков, изменить цвета в стилях, чтобы не было как один в один у оригиналов. Блоки, элементы с 2 сайтов pc-do.ru , 1it-master.ru , Сайты похожи по ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Поправить css плагина на странице http://nap.tw1.ru/ чтобы корректно отображался поиск объектов и сами объекты ниже поиска. Как здесь - http://www.nedvizhimost-spb.ru/ При нажатии на кнопку Поиск показываются результаты по фильтрам объектов. Сайт на wordpressЗакрыт6 лет назад
Сайт на 1С-Битрикс: Управление сайтом 16.5.8. Нужно переделать вывод продуктов в каталоге как показано на скриншоте (приложил к проекту). Имеются все макеты в PDF. Наш сайт рабочий, уже наполнен информацией. Опишу так же здесь текстом что нужно ...Закрыт6 лет назад
Нужна доработка модуля Webkul Marketplace Request for Quote, установленного на Magento 2 (2.2.3)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Нужен разработчик для обновления настроек взаимодействия OpenCart и 1С. После обновления конфигурации 1С не работает синхронизация или загрузка в ручном режиме, выбивает ошибку. Нужно донастроить.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт chistka-kovrov.su Подробности в приложенном файле ТЗ. ТЗ написано грамотно. Ознакомьтесь с файлом с ТЗ. Краткое его содержание: 1. Требуется провести редизайн шапки и обновить ее. 2. Требуется обновить футер сайта. 3. Требуется провести редизайн ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад