Разобраться в ошибке при запуске nuxt.js проекта

Интересует установка-настройка покупного шаблона на вордпрессе для сайта фотографа, частичное его заполнение + урок по шаблону для меня,чтобы я мог потом сам все менять. Опыт администрирования сайтов есть, но на джумле, с вордпресом не сталкивался. В ...