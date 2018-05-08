Нужно написать сервис экзамена ПДД на сайт

Добрый день.

Для сайта нужно написать сервис онлайн-экзамена ПДД. С функционалом как на сайте https://pddmaster.ru/ekzamen-pdd и последними билетами (последнее обновление билетов было 10 апреля 2018 года).

Также нужна возможность редактировать эти билеты, удалять или добавлять новые если они опять изменятся.

Реализацию можно сделать плагином на wordpress, можно и отдельным скриптом.

Пишите примерную цену и сроки.