Нужно написать сервис экзамена ПДД на сайт

Доработка, отладка и запуск вебсокетов сайт: cyber-duel.com на node.js
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Добрый день.
Для сайта нужно написать сервис онлайн-экзамена ПДД. С функционалом как на сайте https://pddmaster.ru/ekzamen-pdd и последними билетами (последнее обновление билетов было 10 апреля 2018 года).
Также нужна возможность редактировать эти билеты, удалять или добавлять новые если они опять изменятся.
Реализацию можно сделать плагином на wordpress, можно и отдельным скриптом.
Пишите примерную цену и сроки.
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