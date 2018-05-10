Карточка квартиры для сайта недвижимости

Веб-программированиеЗавершен1 заявка172 просмотра
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Сформировать карточку квартиры и сделать её вывод в отдельном окне.

Исходные данные - таблица с перечнем квартир.

В каждую строку таблицы добавить кнопку "Подробнее". При клике на эту кнопку в модальном окне должна выводится карточка квартиры с данными из таблицы и изображением планировки.

Стилевое оформление не надо.

6 лет назад
prix
58 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
1 день
Всё сделано хорошо. Правки после тестирования внесены. Все дополнительные просьбы учтены. Рекомендую к сотрудничеству.
Вячеслав по прежнему не изменяет своим принципам: вежливое общение, детальное тз, незамедлительная оплата. Сотрудничество прошло без каких-либо нюансов. Рекомендую.
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