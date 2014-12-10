prix

Вячеслав prix

 
59 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Публикация контента на сайтах заказчиков.

Публикация контента на сайтах заказчиков.

Оформление контента с использованием HTML + CSS: (абзацы, заголовки, таблицы, списки, изображения и т.д.).

Подготовка изображений для публикации.

Работа с различными CMS.

Портфолио

Отзывы заказчиков

franklin90
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад
29 отзывов(-1)
$16
10 баллов
9 лет назад
Контент-менеджер
Drupal
Отличный специалист. Рекомендую.
Отличный заказчик, четко поставленное ТЗ, оплата согласно договоренности точно в срок. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
JucomRu
Аурика 
40 лет
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Исполнитель для раскладки товаров
Отличный исполнительный сотрудник!
Четко поставленная задача, оплата в оговоренный срок. Приятно работать!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $24
от 1 дня
#245