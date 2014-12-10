Публикация контента на сайтах заказчиков.
Публикация контента на сайтах заказчиков.
Оформление контента с использованием HTML + CSS: (абзацы, заголовки, таблицы, списки, изображения и т.д.).
Подготовка изображений для публикации.
Работа с различными CMS.
Портфолио
- Htex.ru338 просмотров
- Itteach.ru313 просмотров
Отзывы заказчиков
$16
10 баллов
9 лет назад
Drupal
Отличный специалист. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставленное ТЗ, оплата согласно договоренности точно в срок. Рекомендую всем!
$100
10 баллов
10 лет назад
Отличный исполнительный сотрудник!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, оплата в оговоренный срок. Приятно работать!
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $24
от 1 дня
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