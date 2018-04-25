Форма обратной связи

1 - Сделать чтобы поиск работал по артикулу при нажатии на enter 2 - В сайдбаре оставить атрибуты только на странице товаров (сейчас они есть и на страницах категорий) 3 - Сделать скидку на все товары. 4 - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Создать форму сбора лидов (обратной связи).
2. Интегрировать форму в лендинг, вызывается по клику на кнопку. Есть особенности.
3. Разместить вторую форму, вызывается при попытке посетителя покинуть сайт.
Подробности в личной переписке.
- Похожие заказы
- $33Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт Solobags.ru В корзине не видно товара, когда кладешь туда его. Cделать так, чтоб было видно в вашей корзине X товаров по цене Y. И чтоб слово корзина тоже было кнопкой, когда жмешь на него переходишь в ...Закрыт6 лет назад
Нужно парсить данные с 2 сайтов и заносить их в XML-фид (разносить данные в нужные теги. пример: ). Парсить и обновляться фид должен 1 раз в сутки. Тест: 5+1O=?Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $75
Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем + добавление медиафайлов на сайт(аудио, видео, фото) + форма для добавления файлов на сайт, с прогрессом загрузки и мультизагрузкой, определение mime ...Закрыт6 лет назад
Файлы уже перенесли и базу зачитали, осталось всё подключить и запустить чтобы заработало. Опыт работы с Magento обязателен!Веб-программирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
ТЗ отправлю кандидату. Есть сверстанные макеты (html+css) – нужно согласно ТЗ сделать сайт на друпале.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт женской одежды, написанный на OpenCart. Нужна синхронизация по наличию товаров на сайте и 1С. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2168) Товары в 1С в номенклатуре размещены в виде: http://joxi.ru/bmoo3ZZHxK7ovm http://joxi.ru/V2VnPQQsx38Vz2 Наличие на складе выглядит вот так: http://joxi.ru/D2PjPbbSpKB1Er 1. Необходимо чтобы на сайт товар регулярно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Автоматическая смена статусов у лидов и сделок, проверка по отметкам о выполнении. Добавить кнопку Выполнение, открывается новое окно с пунктами и чекбоксами или добавлением файла. На разных статусах/стадиях доступны определенные пункты, которые необходимо отметить. Кнопка ...Закрыт6 лет назад
Требуется модуль или настройка синхронизации базы 1С: Розница с сайтом на Wordpress - WoocommerceЗакрыт6 лет назад
Есть готовый проект, с работающей типовой авторизацией по email/паролю. Нужно сюда добавить еще один вид авторизации - через LDAP. То есть в зависимости от выбора в конфиге проекта, работает либо авторизация по email либо через LDAP. Для пользователя, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад