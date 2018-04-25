Форма обратной связи

Веб-программированиеЗавершен4 заявки155 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1.  Создать форму сбора лидов (обратной связи).

2.  Интегрировать форму в лендинг, вызывается по клику на кнопку. Есть особенности.

3.  Разместить вторую форму, вызывается при попытке посетителя покинуть сайт.

Подробности в личной переписке.

6 лет назад
prix
58 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
squirrel25
Виктор 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$10
2 дня
Работа сделана хорошо. Срок выполнения был перенесен, но всё было со мной согласовано. Проблем это не вызвало.
Не первый раз сотрудничаю с Вячеславом. Все прошло на высоком уровне: детальное тз, вежливое общение, своевременная оплата. Не смотря на возникшие нюансы с моей стороны, Вячеслав отнесся с пониманием.