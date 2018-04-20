Настройка woocommerce

1 - Сделать чтобы поиск работал по артикулу при нажатии на enter

2 - В сайдбаре оставить атрибуты только на странице товаров (сейчас они есть и на страницах категорий)

3 - Сделать скидку на все товары.

4 - это главное! Сделать чтобы можно было в админке сортировать заказы за определенный день

5 - Сделать кол-во всех товаров 99999(неважно) главное чтобы можно было удалять и добавлять кол-во в заказе (например если заказ уже создан, и в нем можно было удалить товар/изменить кол-во или добавить новый)

6 - Дата доставки - чтобы в заказе ее самому можно было редактировать