Парсер. Парсить информацию и заносить в XML

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок179 просмотров
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Нужно парсить данные с 2 сайтов и заносить их в XML-фид (разносить данные в нужные теги. пример:         ). Парсить и обновляться фид должен 1 раз в сутки. Тест: 5+1O=?

6 лет назад
1qwerty
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад