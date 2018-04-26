Сделать мокап коробки обучающего курса по бизнесу

Сделать 3 адаптивные страницы инфо сайта по туризму по прототипу. Шапку сделать как здесь [url=https://www.facebook.com/lenchik.tour]https://www.facebook.com/lenchik.tour[/url] (эта тема, можно немного видоизменить) Обязателен слоган "Шукаэмо родзинку для Вашого відпочинку" либо на шапке либо где-то на первом экране (на Ваше ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую! До конца рабочего дня 25 апреля нужно нарисовать коробку для обучающего курса.
Вот ссылка на готовый psd с мокапом: http://www.graphicsfuel.com/wp-content/uploads/2015/01/product-box-PSD-mockup.zip
От вас требуется наличие вкуса (что выявляется на основе портфолио), и максимум пару часов свободного времени.
Что должно получиться :
- Псевдо-трехмерная коробка для курсов без теней (мокап), оформленная в стиле подобном прикрепленным картинкам
- Текст на коробке: "Бизнес-идеи от А до Я: азбука заработка для начинающих"
- Результат должен быть в формате .psd
- Не менее 3 вариантов дизайна на выбор.
- Возможность исполнителя вести рабочую коммуникацию в Telegram или в личных сообщениях
- Наличие положительных отзывов в профиле
- Наличие портфолио или предыдущих работ
- Регистрация на сайте не менее 6 месяцев
- безопасная сделка (предпочитаемый вид оплаты, особенно для первого сотрудничества)
- постоплата либо аванс 30% с выбором исполнителя
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