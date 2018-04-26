Сделать мокап коробки обучающего курса по бизнесу

Приветствую! До конца рабочего дня 25 апреля нужно нарисовать коробку для обучающего курса.

Вот ссылка на готовый psd с мокапом: http://www.graphicsfuel.com/wp-content/uploads/2015/01/product-box-PSD-mockup.zip

От вас требуется наличие вкуса (что выявляется на основе портфолио), и максимум пару часов свободного времени.

Что должно получиться :

Псевдо-трехмерная коробка для курсов без теней (мокап), оформленная в стиле подобном прикрепленным картинкам

Текст на коробке: "Бизнес-идеи от А до Я: азбука заработка для начинающих"

Результат должен быть в формате .psd

Не менее 3 вариантов дизайна на выбор.

﻿Возможность исполнителя вести рабочую коммуникацию в Telegram или в личных сообщениях

Наличие положительных отзывов в профиле

Наличие портфолио или предыдущих работ

Регистрация на сайте не менее 6 месяцев

безопасная сделка (предпочитаемый вид оплаты, особенно для первого сотрудничества)

постоплата либо аванс 30% с выбором исполнителя

Обязательные характеристики, которыми должен обладать исполнитель:Возможные виды оплаты: