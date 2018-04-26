Сделать мокап коробки обучающего курса по бизнесу

$8
Дизайн сайтовЗавершен3 заявки242 просмотра
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Приветствую! До конца рабочего дня 25 апреля нужно нарисовать коробку для обучающего курса. 

Вот ссылка на готовый psd с мокапом: http://www.graphicsfuel.com/wp-content/uploads/2015/01/product-box-PSD-mockup.zip

От вас требуется наличие вкуса (что выявляется на основе портфолио), и максимум пару часов свободного времени.

Что должно получиться :

  • Псевдо-трехмерная коробка для курсов без теней (мокап), оформленная в стиле подобном прикрепленным картинкам
  • Текст на коробке: "Бизнес-идеи от А до Я: азбука заработка для начинающих"
  • Результат должен быть в формате .psd
  • Не менее 3 вариантов дизайна на выбор.
Обязательные характеристики, которыми должен обладать исполнитель:
  • ﻿Возможность исполнителя вести рабочую коммуникацию в Telegram или в личных сообщениях
  • Наличие положительных отзывов в профиле
  • Наличие портфолио или предыдущих работ
  • Регистрация на сайте не менее 6 месяцев
Возможные виды оплаты:
  • безопасная сделка (предпочитаемый вид оплаты, особенно для первого сотрудничества)
  • постоплата либо аванс 30% с выбором исполнителя
6 лет назад
oksanamerkulova
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Mr_Aleh
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$10
1 день
Олег выполнил задачу быстро, и качественно!
Оксана вполне адекватный заказчик с которым приятно работать, а что может быть ещё лучше для фрилансера чем адекватный клиент :) Спасибо за сотрудничество!
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