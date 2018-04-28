Необходим веб-дизайнер нарисовать дизайн лендинга

$35
Дизайн сайтовЗакрыт5 заявок190 просмотров
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Задача: Нарисовать дизайн лендинга.  

Тематика: Продажа пледов из шерсти мериноса

Срок: до 28.04.18 

Приоритет тем дизайнерам, которые имели опыт работы в данной тематике.  

Отправляйте фото с примерами своих работ.  

Детали обсудим уже с кандидатами. 

Дизайн лендинга
6 лет назад
bykov_inc
29 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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