Дизайн корпоративного сайта

$500
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка198 просмотров
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Дизайн корпоративного сайта

главная на 7 блоков

плюс 5 страниц дополнительно

без адаптива

с паралакс эффектами и прочими прелестями, подробнее в скайп.

6 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
6 лет назад
$500
7 дней
Сделано на высшем уровне,благодарю
Спасибо за интересный проект :) Как обычно все прошло хорошо!
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