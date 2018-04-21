Необходимосделать дизайн для сайта на 1С Битрикс. Лицензия у нас есть, понадобится ТОЛЬКО

дизайн и в последствии верстка. Бриф и примерные схемы страниц, а точнее, то

что на них должно располагаться прикреплены. Логотип есть, прикреплен

Страницы

1.) Главная

2.) Внутренняя страница 1 (карточка компании)

3.) Внутренняя страница 2 (списки)

Вданном шаблоне Оливковый тот который оч нравится

http://livedemo00.template-help.com/wt_53177/