Дизайн сайта

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки240 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимосделать дизайн для сайта на 1С Битрикс. Лицензия у нас есть, понадобится ТОЛЬКО

дизайн и в последствии верстка. Бриф и примерные схемы страниц, а точнее, то

что на них должно располагаться прикреплены. Логотип есть, прикреплен

Страницы

1.)   Главная

2.)   Внутренняя страница 1 (карточка компании)

3.)   Внутренняя страница 2 (списки)

 

        Вданном шаблоне Оливковый тот который оч нравится

http://livedemo00.template-help.com/wt_53177/

Дизайн сайта
6 лет назад
PopovAll
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад