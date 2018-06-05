Ищу дизайнера для создания дизайна блога на движке wordpress.

Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. Дизайн создаю в рамках школы блоггеров А.Борисова. ТЗ уже полностью готово, покажу уже выбранному исполнителю в личку. Коротко о задаче: Нужно будет сделать полный дизайн: шапка, футер, интерфейс блога, главной страницы и внутренней. За хорошо выполненную работу буду рекомендовать вас в школе блоггеров на более чем 200 учеников, которым так же нужен дизайн блога и не только. Жду ваших предложений. Спасибо!