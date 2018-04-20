Здравствуйте!

Необходимо проработать полный дизайн портала - это 17 внутренних страниц, не считая мелких вложений, модальных окон и т.д., но включая 404-ю, 500-ю и еще несколько незатратных по времени страниц.

Главная страница уже есть, в ней нужно будет только чуть подредактировать меню.

Нужны десктопная версия и моб. версия с безупречной проработкой.

Стилистика оформления - что-то среднее между tinkoff.ru и сервисами Яндекса, т.е. профессиональный, логичный, простой и понятный, легкий интерфейс.

Есть бриф - полное описание каждой страницы и размещаемых элементов. Его я отправлю для оценки заинтересовавшим кандидатам.

От вас хочется видеть большой опыт разработки дизайна серьезных проектов, нешаблонность решений, профессиональный подход к работе и ОБЯЗАТЕЛЬНО внимание к мелочам!!!

Работу нужно сделать быстро, т.е. сидеть по паре часов в день - не вариант.