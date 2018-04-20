Нужно разработать дизайн корпоративного сайта для студии коммерческой и свадебной видеосъемки. Дизайн нужно разработать на основе предоставленного прототипа. Список страниц: 1. Главная (первый экран с УТП и фоновым видео, преимущества компании, информация о компании) 2. Категория услуг 1 ...
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Здравствуйте!
Необходимо проработать полный дизайн портала - это 17 внутренних страниц, не считая мелких вложений, модальных окон и т.д., но включая 404-ю, 500-ю и еще несколько незатратных по времени страниц.
Главная страница уже есть, в ней нужно будет только чуть подредактировать меню.
Нужны десктопная версия и моб. версия с безупречной проработкой.
Стилистика оформления - что-то среднее между tinkoff.ru и сервисами Яндекса, т.е. профессиональный, логичный, простой и понятный, легкий интерфейс.
Есть бриф - полное описание каждой страницы и размещаемых элементов. Его я отправлю для оценки заинтересовавшим кандидатам.
От вас хочется видеть большой опыт разработки дизайна серьезных проектов, нешаблонность решений, профессиональный подход к работе и ОБЯЗАТЕЛЬНО внимание к мелочам!!!
Работу нужно сделать быстро, т.е. сидеть по паре часов в день - не вариант.
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