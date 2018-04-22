Дизайн для сайта (с доработкой концепции)

Дизайн сайтовЗавершен6 заявок229 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработать концепцию существующего сайта. Сделать более продаваемый вид. Оптимизировать страницы. 

Отрисовать новый дизайн сайта, 1 главная страница и 3-4 внутреннее. Отрисовать дизайн мобильной версии.  

6 лет назад
Kovalevkv
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
o_shkarubo
Ольга 
32 годаБеларусь
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$300
25 дней
Прекрасный специалист! Смотрит на задачу шире, чем просто дизайнер! Предлагает интересные идеи и нестандартные решения. Внимательно выслушивает дополнения, выполняя работу качественно и в срок! Крайне доволен результатом! Рекомендую ее теперь всем своим знакомым и клиентам! Если ищете специалиста, который не просто выполняет механический заказ, а погружается в процесс, превосходя ваши ожидания - тогда смело пишите Ольге!
Кирилл — отличный заказчик с интересным проектом. Понятные пожелания, быстрая связь, оплата молниеносная, адекватные правки. Рада, что наши вкусы совпали! Очень рекомендую к сотрудничеству!