Дизайн для сайта (с доработкой концепции)

Прекрасный специалист! Смотрит на задачу шире, чем просто дизайнер! Предлагает интересные идеи и нестандартные решения. Внимательно выслушивает дополнения, выполняя работу качественно и в срок! Крайне доволен результатом! Рекомендую ее теперь всем своим знакомым и клиентам! Если ищете специалиста, который не просто выполняет механический заказ, а погружается в процесс, превосходя ваши ожидания - тогда смело пишите Ольге!