Разработать дизайн сайта в стиле уже имеющегося макета главной страницы

Дизайн сайтовЗавершен34 заявки268 просмотров
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Необходимо отрисовать страницы  существующего городского портала http://nur24.ru/  в соответствии со стилистикой уже разработанного и утвержденного дизайна главной страницы. Необходим дизайн следующих страниц:

-личный кабинет

-новости

-детальная страница отдельной новости

- объявления

-детальная страница отдельного объявления

-афиша

-детальная страница отдельного мероприятия

-купоны

-детальная страница отдельного купона

- справочник

-детальная страница отдельной организации

Дизайн сайта
6 лет назад
iren25iren
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
leemoore
Алексей 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
17 отзывов
6 лет назад
$100
4 дня
Прекрасное сотрудничество у нас получилось. С полуслова, все в срок и с понимаем дела. Адекватный, контактный и оперативный. Ура! Всем любви и радости и новых дизайнов клевых.
Одно удовольствие работать с такими людьми, как Ирина! Порядочный заказчик и позитивный человек. Рекомендую!