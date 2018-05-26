Дизайн подписного и продающего лендинга, логотип для онлайн-школы

Дизайн сайтовЗавершен29 заявок337 просмотров
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Важен качественный и нетиповой подход, непривязанный к конструкторам сайтов. Дизайн нужен для онлайн-курса осознанной стройности. При нахождении общего понимания с дизайнером оптимально комплексное выполнение от логотипа до продающей странице, но готов рассмотреть и отдельные предложения. для более детального понимания проекта прикладываю макет и бриф по подписной. 

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6 лет назад
anbohan
42 годаБеларусь
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Tsurikao
44 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 дня назад
6 лет назад
$100
4 дня
Я очень доволен работой с Ольгой. Очень качественная и быстрая работа! Не трафаретный подход, хорошо слышит пожелания заказчика.
Очень приятно было работать. В режиме обратной связи во всех смыслах очень приятно и продуктивно работать. Все правки обоснованы, все предложения принимались и обсуждались. Работа вышла на хорошем уровне благодаря открытому диалогу и пониманию конечной цели.