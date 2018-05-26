Дизайн подписного и продающего лендинга, логотип для онлайн-школы

Важен качественный и нетиповой подход, непривязанный к конструкторам сайтов. Дизайн нужен для онлайн-курса осознанной стройности. При нахождении общего понимания с дизайнером оптимально комплексное выполнение от логотипа до продающей странице, но готов рассмотреть и отдельные предложения. для более детального понимания проекта прикладываю макет и бриф по подписной.

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