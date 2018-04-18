Простой лендинг, на основе существующего

Требуется разработать сайт по металлическим стеллажным системам - 10 страниц 1. ТЗ предоставлю 2. Макеты в Word 3. Один сайт должен содержать 3 разных дизайн направления: 1. для Дома 2. для Гаража 3. для Бизнеса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать лендинг для ICO проекта, на CMS Wordpress. Но можно рассмотреть и другую CMS
В таком стиле, только немного серьезнее: https://www.behance.net/gallery/60276743/ICO-Artel-Volopas-Landing-page-Illustration
Наполнение:
ТЗ по текстовым блокам в файле «ISAC.docx». Также в файле расписано в каком блоке, какое изображение вставлять.
Общее оформление и дизайн:
- Подобрать изображения, фон, в таком стиле как в сайте-примере.
- Не должен быть черных тонов, без резкой смены цветов. Дизайн должен быть дружелюбным.
- Чувства, которые должен вызывать дизайн лэндинга: расслабление, friendly, доверие,
- Существенных, жестких требований к дизайну нет, на Ваше усмотрение.
Верстка:
Должна быть адаптация под моб. устройства.
Можно подобрать шаблон и сделать на основе какого-то шаблона. Желательно, чтобы был какой-то visual composer или что-то подобное, если это Wordpress (но это не принципиально!)
P.S: Дополнительные задачи оплачиваются отдельно, дополнительно (+$100).
Дополнительные задачи с дополнительной оплатой:
Необходимо сделать анимацию:
1. 3 кредитные карты
справа или слева - 3 карты одна на другую находит, на 70% ширины, при наведении подсвечиваются слегка, если сзади наводим, переходит на первый план
при наведении курсора подсвечивание обводки
2. Анимационный блок с месенджером:
В мессенджере идет якобы переписка. Можно сделать на Java, видео или как угодно.
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