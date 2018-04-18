Простой лендинг, на основе существующего

Необходимо сделать лендинг для ICO проекта, на CMS Wordpress. Но можно рассмотреть и другую CMS

В таком стиле, только немного серьезнее: https://www.behance.net/gallery/60276743/ICO-Artel-Volopas-Landing-page-Illustration

Наполнение:

ТЗ по текстовым блокам в файле «ISAC.docx». Также в файле расписано в каком блоке, какое изображение вставлять.

Общее оформление и дизайн:

- Подобрать изображения, фон, в таком стиле как в сайте-примере.

- Не должен быть черных тонов, без резкой смены цветов. Дизайн должен быть дружелюбным.

- Чувства, которые должен вызывать дизайн лэндинга: расслабление, friendly, доверие,

- Существенных, жестких требований к дизайну нет, на Ваше усмотрение.

Верстка:

Должна быть адаптация под моб. устройства.

Можно подобрать шаблон и сделать на основе какого-то шаблона. Желательно, чтобы был какой-то visual composer или что-то подобное, если это Wordpress (но это не принципиально!)

P.S: Дополнительные задачи оплачиваются отдельно, дополнительно (+$100).

Дополнительные задачи с дополнительной оплатой:

Необходимо сделать анимацию:

1. 3 кредитные карты

справа или слева - 3 карты одна на другую находит, на 70% ширины, при наведении подсвечиваются слегка, если сзади наводим, переходит на первый план

при наведении курсора подсвечивание обводки

2. Анимационный блок с месенджером:

В мессенджере идет якобы переписка. Можно сделать на Java, видео или как угодно.