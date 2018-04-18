Разработать сайт по металлическим стеллажным системам

Дизайн сайтовЗакрыт30 заявок247 просмотров
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Требуется разработать сайт по металлическим стеллажным системам - 10 страниц

1. ТЗ предоставлю 

2. Макеты в Word

3.  Один сайт должен содержать 3 разных дизайн направления: 1. для Дома 2. для Гаража 3. для Бизнеса 

6 лет назад
Alexeykl
Алексей 
40 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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