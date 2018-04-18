Подправить сайт

Дизайн сайтовЗакрыт4 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сайт на вордпрессе.

Необходимо грамотно распределить текст, добавить фото, картинки, схемы, значки, по тематики компании.

При необходимости дополнить контентом.

адрес сайта - http://alfakargo.ru/

6 лет назад
Mr_Pavel_13
Павел 
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
2 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
blvck-
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$25
4 дня
  • Похожие заказы

  • Дизайн

    1. 2 логотипа 2. Визитка 3. Дизайн для сайта (рулетка по ксго 5-6 страниц) Аналог подобного: https://csgopolygon.com/ https://fungun.net/case/ http://www.csgodesire.ru/ http://csgogold.ru/ Интересует цена и ваше портфолио (не рассматриваю заявки без указанных условий)

    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Требуются услуги дизайнера-верстальщика

    Необходим дизайнер-верстальщик для дизайн-сопровождения проекта. Имеется готовый сайт, который изредка требует редакции. Разработка рекламной продукции (флаеры, флаги, виндеры, листовки, визитки), вёрстка пдф-файлов на основе готового текста и шаблонов, составление планов помещений с визуализацией.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработка дизайна сайта компании, отрисовка страниц с инфографикой

    Задача: Необходимо отрисовать дизайн сайта по прототипам. Сайт должен содержать следующие страницы (и блоки на этих страницах): [list][*]Главная (Landing Page) [list][*]Приветствие [*]О компании [*]Основные направления [*]Наши партнеры [*]Форма для связи [/list][*]Вакансии [list][*]Вакансии [*]Почему мы [*]Правила подачи заявок [*]Форма отправки резюме [/list][*]Правила и условия [/list] Необходимые элементы: инфографика. Описание функционала: Дизайн для сайта IT-компании, ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужен дизайнер

    Необходимо сделать дизайн нескольких проектов: бренд бук, презентацию (10-12стр),  лендинг (6-8 блоков)  Указывайте сразу конкретную цену, и лучшее работы ваши.

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Редизайн шапки интернет магазина

    Привет!  Нужно переделать шапку магазина и нарисовать новое лого. Шапка должна содержать логотип (слева), небольшой тезис (2-4 слова - я напишу), блок поиска товаров, корзинку, контакты (два номера телефона). В идеале результат нужен сегодня вечером. Предлагайте свои цены ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптивный дизайн landing page

    Сделать адаптивный дизайн landing page по макету и брендбуку. Макет прикладываю.  В ответе напишите, пожалуйста, цену, срок выполнения и свободны ли сейчас, чтобы приступить к работе, и приложите 2-3 своих последних работы.

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    6 лет назад