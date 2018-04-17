1. Этап: Нужно создать новый шаблон или видоизменить старый шаблон до неузнаваемости для сайта на джумле 3.8.2 2. Этап: Скопировать базу данных старого сайта и установить на новый шаблон Интересует срок выполнения и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать адаптивный дизайн landing page по макету и брендбуку. Макет прикладываю.
В ответе напишите, пожалуйста, цену, срок выполнения и свободны ли сейчас, чтобы приступить к работе, и приложите 2-3 своих последних работы.
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