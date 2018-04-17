Адаптивный дизайн landing page

Дизайн сайтовЗакрыт39 заявок302 просмотра
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Сделать адаптивный дизайн landing page по макету и брендбуку. Макет прикладываю. 

В ответе напишите, пожалуйста, цену, срок выполнения и свободны ли сейчас, чтобы приступить к работе, и приложите 2-3 своих последних работы. 

6 лет назад
Tarwes
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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