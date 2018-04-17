Нужно доделать макеты на figma

Добрый день!

Нужно доделать макеты. Стиль уже разработан, нужно подстроиться под него и подготовить новый страницы.

Вот тут ТЗ https://docs.google.com/document/d/1I6j9rGpi_X-n1viXWXWl-k-mQSed1fYCAxn92K2CkRI/edit?usp=sharing

Пишите, пожалуйста, цены и сроки. Спасибо!