Требуется изменить шапку сайта

Дизайн сайтовЗакрыт3 заявки137 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется изменить шапку сайта(вставить в шапку сайта фотографии) предложения с ценой

6 лет назад
Stlogist
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (+ эквайринг)

    1) Внести небольшие изменения в сайт , по шаблону psd (переверстать, слегка доработать js) Сохранить адаптивность!!! Сохранить разрешение в psd файле! 2) при возможности добавить эквайринг Альфа-банка  Сроки 2 дня а) Руководство по подключению и описание "Личного кабинета" можно ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн с паралаксом крутого Лендинга для Сети студий красоты

    $125

    Необходимо разработать стильный уникальный- крутой Landing Page с паралакс эффектом. Тематика:   Сеть студий красоты Детальное тз и пожелание предоставим исполнителю. Нужно предусмотреть паралакс эффекты примерно как здесь   http://www.kalixo.fr/   Покрутите вниз сайт,видите бабочек на переднем фоне и другие элементы,вот  мы ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн интернет магазина

    Нужно разработать дизайн интернет магазина по продаже рулонных штор и аксессуаров Аудитория проекта: мужчины и женщины от 18 до 50 лет с средним и высоким заработком Структура главной страницы: Хедер: - Логотип, название сайта, слоган - Адрес магазина - Номера телефонов - Поиск ...

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать дизайн Youtube канала

    ТЗ:  Разработать дизайн Youtube канала 1. Цвета подобрать под лого (лого прикрепляю).  На баннере должны быть: 1. Главная идея канала (посыл, которые показывает о чем канал) 2. Фото Влада и Андрея 3. Призыв подписаться на канал 4. График выхода видео (к ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта.

    Здравствуйте, Ищем исполнителя для дизайна корпоративного сайта. Нужен дизайн  примерно для  5 страниц  (главная, контакты, страница товара в каталоге и т.д.) Основа для вдохновения сайт завода изготовителя heatplus.co.kr. В итоге должно получиться что то похожее...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн лендинг

    Добрый день! Нужно нарисовать, Лендинг под мобильные подписки, тематика +18 Обязательно опыт работы в данном направлении.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Дизайн админ панели пользователя на сайт

    Нужно разработать дизайн админ панели пользователя, состоящую примерно из 7-8 страниц. Хидер и футер уже разработан, нужно придумать непосредственно тело странички. Общая структура админ панели похожая на структуру админ панели сайта Букинг.ком Более подробное описание ТЗ буду давать ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад