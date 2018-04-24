Всем привет. Есть вот такой сайт: [url=http://ухты-сервис.рф]"Ух ты! Сервис"[/url] Наша компания организует семинар данного спикера и нам необходимо сделать точно такой же Лендинг ("посадочную страницу"), с небольшими стилистическими изменениями, добавить немного корпоративного стиля. Нужно сделать сайт на platformalp.ru ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ: Разработать дизайн Youtube канала
1. Цвета подобрать под лого (лого прикрепляю).
На баннере должны быть:
1. Главная идея канала (посыл, которые показывает о чем канал)
2. Фото Влада и Андрея
3. Призыв подписаться на канал
4. График выхода видео (к примеру "видео каждую неделю")
5. Цветовая гамма: http://prntscr.com/j5ws43
6. Тайтл: Технология высоких результатов
Фото для работы:
- Влад: https://drive.google.com/drive/folders/1xFjGL4RfxwiwNtCORvhp-Hg0RegJSDRP?usp=sharing
- Андрей: https://drive.google.com/drive/folders/18i_-nuUZv_v924nS6XtGKstZTTBaMMgP?usp=sharing
Миссия нашего влога - взрастить у аудитории осознанный и эффективный подход в сфере бизнеса и инвестирования, а также поделиться стратегиями успешных людей и больших компаний.
Мы изучаем феномен успешных предпринимателей, их принципы и стратегии, которые позволяют им становится первыми и достигать больших результатов.
Ищем лучшие технологии для прокачки себя и своих компетенций. На основе этих технологий мы создадим онлайн университет.
Цену и сроки предлагайте:)
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