ТЗ: Разработать дизайн Youtube канала

1. Цвета подобрать под лого (лого прикрепляю).

На баннере должны быть:

1. Главная идея канала (посыл, которые показывает о чем канал)

2. Фото Влада и Андрея

3. Призыв подписаться на канал

4. График выхода видео (к примеру "видео каждую неделю")

5. Цветовая гамма: http://prntscr.com/j5ws43

6. Тайтл: Технология высоких результатов

Фото для работы:

- Влад: https://drive.google.com/drive/folders/1xFjGL4RfxwiwNtCORvhp-Hg0RegJSDRP?usp=sharing

- Андрей: https://drive.google.com/drive/folders/18i_-nuUZv_v924nS6XtGKstZTTBaMMgP?usp=sharing

Миссия нашего влога - взрастить у аудитории осознанный и эффективный подход в сфере бизнеса и инвестирования, а также поделиться стратегиями успешных людей и больших компаний.

Мы изучаем феномен успешных предпринимателей, их принципы и стратегии, которые позволяют им становится первыми и достигать больших результатов.

Ищем лучшие технологии для прокачки себя и своих компетенций. На основе этих технологий мы создадим онлайн университет.

Цену и сроки предлагайте:)