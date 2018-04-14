Изменения магазина на Joomla

Есть пример дизайна https://betonmobile.ru Есть и мой сайт. Нужно его диз сменить на тот что на примере. Верстка на bootstrap с полной адаптацией Нужно будет каждую страницу подгонять отдельно. Таких страниц будет примерно 5-10. На сайте есть ...