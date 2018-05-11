Создать сайт

Всем привет.

Есть вот такой сайт: "Ух ты! Сервис"

Наша компания организует семинар данного спикера и нам необходимо сделать точно такой же Лендинг ("посадочную страницу"), с небольшими стилистическими изменениями, добавить немного корпоративного стиля. Нужно сделать сайт на platformalp.ru готовы предоставить гостевой доступ.

Людей не имеющих опыт работы с platformalp.ru прошу не предлагать свои услуги.

Сайт нужен: 30 апреля.

Прошу сразу указывать время которое потребуется вам для выполнения работы и бюджет.