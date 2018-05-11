Создать сайт

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Всем привет.

Есть вот такой сайт: "Ух ты! Сервис"

Наша компания организует семинар данного спикера и нам необходимо сделать точно такой же Лендинг ("посадочную страницу"), с небольшими стилистическими изменениями, добавить немного корпоративного стиля. Нужно сделать сайт на  platformalp.ru  готовы предоставить гостевой доступ.

Людей не имеющих опыт работы с platformalp.ru  прошу не предлагать свои услуги.

Сайт нужен: 30 апреля.

Прошу сразу указывать время которое потребуется вам для выполнения работы и бюджет.

6 лет назад
Goba84
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
andrey-fortune
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$110
9 дней
Андрей, опытный и адекватный специалист, всегда выполнял все пожелания. Андрей большой молодец сразу назвал стоимость работы и сроки выполнения, все было сделано в срок и по заранее договорной цене. Все поправки были внесены незамедлительно. Всегда выходил на связь и не терялся. Рад был взаимовыгодному сотрудничеству.
Владимир, отличный заказчик. Быстрая обратная связь, адекватные правки. Ясно и понятно излагает свои мысли, всегда с примерами и скриншотами. Удобно и приятно работать, что тут сказать. Настоятельно всем рекомендую к сотрудничеству) Вам, Владимир, я желаю успехов в полезном для общества деле) Рад буду поработать еще)